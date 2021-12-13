Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Antalya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 683 sikke, 11 heykel, 7 takı, iki mühür, birer kitabe ve çan ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
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