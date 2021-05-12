Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ABD uyruklu şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ABD uyruklu şüpheli tutuklandı

Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ABD uyruklu şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği bulunan 45 eser ele geçirildi, ABD'li şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği bulunan 45 eser ele geçirildi, ABD'li şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı suçu kapsamında aranan ABD uyruklu K.D.B'nin ilçede bir otelde olduğunu belirledi.

Şüphelinin bulunduğu otele düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 20 sikke, 2 yüzük ve çeşitli ebatlarda 23 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.D.B, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Tarihi eserlerin ise Alanya Müze Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

Biden, artan gerilime karşı harekete geçiyor! İsrail'e özel elçi gönderilecek
Biden, artan gerilime karşı harekete geçiyor! İsrail'e özel elçi gönderilecek
Hindistan'da Kovid-19 salgınında bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi
Hindistan'da Kovid-19 salgınında bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi
8 yaşındaki kardeşini ormanda 27 yerinden bıçaklayan şahıs: Yaşananları hatırlamıyorum
8 yaşındaki kardeşini ormanda 27 yerinden bıçaklayan şahıs: Yaşananları hatırlamıyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Seda Sayan Pınar Altuğ Acun Ilıcalı
Spor Muslera Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ABD uyruklu şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 19:35:37. #1.15#

title