Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı - Haberler
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Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

AA / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel
Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Antalya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korkuteli ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine, zanlı B.M'yi motosikletiyle ilçe girişinde durdurdu.

Yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 267 sikke, 4 yüzük, 20 kolye ucu ve 1 broş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Objelerin, incelenmek üzere Elmalı Müze Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

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AA / Orhan Çiçek - Son Dakika Haberleri

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