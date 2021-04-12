Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Antalya'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 232 adet İslami, Roma, Helenistik, Avrupa Orta Çağ ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser, sikke ve objeler ele geçirildi.

Antalya'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 232 adet İslami, Roma, Helenistik, Avrupa Orta Çağ ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser, sikke ve objeler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, K.U. isimli şahsın elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, 8 Nisan Perşembe günü iki adrese operasyon düzenledi. Evde ve şüpheli K.U.'nun üzerinde yapılan aramada 232 adet İslami, Roma, Helenistik, Avrupa Orta Çağ ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi sikke ve yüzük, çeşitli obje, anfora şişe ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 5 adet alan tarama çubuğuna da el konuldu. Ele geçirilen tarihi eserler Antalya Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Tarihi eserlerin yurt dışına çıkarılması yasak eserler olduğu bildirildi.

Olayla ilgili K.U., "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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