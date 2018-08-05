Antalya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Tarihi eser ticareti yapmak isteyen S.Ö'nün de evinde yapılan aramada 25 sikke ile dedektör bulundu.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.