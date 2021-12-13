ANTALYA'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde jandarma 705 tarihi eseri satmaya çalışan 7 kişiyi operasyonla yakaladı.

Döşemealtı ilçesinde geçen pazar günü, O.Y., H.K., R.T., M.K., K.K., İ.K. ve F.K.'nin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmaya çalıştığı ihbarı alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan araştırmada İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Döşemealtı İstihbarat Kısım Amirliği ve Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda farklı dönemlere ait, 683 sikke, 11 heykel, 7 takı, 2 mühür, 1 kitabe ve 1 çan olmak üzere toplam 705 tarihi eser ele geçirildi. Jandarma ekipleri 7 şüpheliyi gözaltına aldı.