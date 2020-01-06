Antalya'da tarihi ahşap yapıda yangın
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Antalya'da tarihi ahşap yapıda yangın

Antalya'da, koruma altındaki kullanılmayan ahşap evde çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

06.01.2020 11:21 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:26
Antalya'da tarihi ahşap yapıda yangın

'da, koruma altındaki kullanılmayan ahşap evde çıkan yangın güçlükle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın dün saat 15.30 sırasında ilçesi Haşim İşcan Mahallesi 1300. Sokak'taki kullanılmayan tarihi iki katlı ahşap evde çıktı. Tarihi evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını diğer yapılara sıçramadan söndürdü. Yangında ahşap evin çatı kısmı tamamen yandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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