Antalya'da taraflar "kan bağışı" ve "kitap bağışlama" şartıyla uzlaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da taraflar "kan bağışı" ve "kitap bağışlama" şartıyla uzlaştı

Antalya'da taraflar
AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'da bir kişi kendisini darbeden kişiyle kan bağışında bulunma şartıyla şikayetinden vazgeçti.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da bir kişi kendisini darbeden kişiyle kan bağışında bulunma şartıyla şikayetinden vazgeçti.

Konyaaltı sahilinde yürürken E.Y. tarafından darbedilen M.A, şikayetçi oldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten yaralama" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, dosya Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı aracılığıyla yapılan görüşmelerde M.A, şüphelinin kan bağışında bulunması durumunda uzlaşabileceğini belirtti. E.Y. kan bağışında bulununca taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giden İ.Ç. ise ziyaret şartlarını taşımadığı gerekçesiyle uyarıda bulunan Ş.G'yi tehdit etti. Ş.G. kitap bağışlama isteğini kabul edince İ.Ç. hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

Kayıp olarak aranan tır şoförünün cesedi bulundu

Kayıp olarak aranan tır şoförünün cesedi bulundu

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title