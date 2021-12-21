Antalya'da taraflar "kan bağışı" ve "kitap bağışlama" şartıyla uzlaştı

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da bir kişi kendisini darbeden kişiyle kan bağışında bulunma şartıyla şikayetinden vazgeçti.

Konyaaltı sahilinde yürürken E.Y. tarafından darbedilen M.A, şikayetçi oldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten yaralama" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, dosya Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı aracılığıyla yapılan görüşmelerde M.A, şüphelinin kan bağışında bulunması durumunda uzlaşabileceğini belirtti. E.Y. kan bağışında bulununca taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giden İ.Ç. ise ziyaret şartlarını taşımadığı gerekçesiyle uyarıda bulunan Ş.G'yi tehdit etti. Ş.G. kitap bağışlama isteğini kabul edince İ.Ç. hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

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