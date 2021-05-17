17 günlük tam kapanmada 3 bin 431 kişiye 10 milyon 347 bin 920 TL ceza

Antalya'da 17 günlük tam kapanma sürecinde kısıtlama kurallarını ihlal eden 3 bin 431 kişiye 10 milyon 347 bin 920 TL idari para cezası uygulandı.