Antalya'da tam kapanma sonrası trafik kilitlendi
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Antalya'da tam kapanma sonrası trafik kilitlendi

Antalya'da tam kapanma sonrası trafik kilitlendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da kentin işlek caddeleri ve bulvarlarında, 17 günlük tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından araç trafiği oluştu.

ANTALYA'da kentin işlek caddeleri ve bulvarlarında, 17 günlük tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından araç trafiği oluştu. Yer yer trafiğin kilitlendiği kentte, sürücüler zor anlar yaşadı.

Antalya'da 17 günlük tam kapanma önlemleriyle birlikte sadece görevli araçların göründüğü cadde ve sokaklarda, kapanmanın sona ermesiyle araç yoğunluğu yaşandı. Burhanettin Onat, 100. Yıl, Aspendos Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Gazi Bulvarı gibi caddelerde trafik kilitlendi. Kavşak ve caddelerde yaşanan yoğunluk halkın da dikkatini çekti. Binlerce Antalyalı, sosyal medya hesapları aracılığıyla trafikteki yoğunluğu duyurmaya çalıştı.


Antalya'da tam kapanma sonrası trafik kilitlendi
Antalya'da tam kapanma sonrası trafik kilitlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan yolculuk
Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan yolculuk
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