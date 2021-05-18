Antalya'da "tam kapanma" döneminde en çok villalar tercih edildi
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Antalya'da "tam kapanma" döneminde en çok villalar tercih edildi

Antalya'da 'tam kapanma' döneminde en çok villalar tercih edildi
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

"Turizmin başkenti" Antalya'da, Ramazan Bayramı tatilini de kapsayan "tam kapanma" sürecinde yerli turistlerin tercihi villalar oldu.

"Turizmin başkenti" Antalya'da, Ramazan Bayramı tatilini de kapsayan "tam kapanma" sürecinde yerli turistlerin tercihi villalar oldu.

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, lüks otelleriyle ünlü Antalya, özellikle son yıllarda villa turizmiyle de öne çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sakin ve izole tatil yapmak isteyenler, villa turizmine yoğun ilgi gösterdi.

Özellikle aile ve arkadaş gruplarının uzun süreli tatil için tercih ettikleri villalarda, Ramazan Bayramı tatilini de kapsayan "tam kapanma" sürecinde yoğunluk yaşandı.

İç pazardan misafirler, jakuziden spor salonlarına, ısıtmalı açık ve kapalı yüzme havuzlarından hamama kadar her türlü imkanın sağlanabildiği villalarda tatil yaptı. Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan bölgesinde özellikle deniz ve doğayla bütünleşen villalardaki doluluk oranları kapanma sürecinde yüzde 80 olarak gerçekleşti.

"Uzun süreli tatillerde daha ekonomik olabiliyor"

Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan, AA muhabirine, salgın tedbirleri kapsamında iç pazardan gelen turistlerin daha çok villaları tercih ettiğini söyledi.

Her bütçeye uygun villa olduğunu anlatan Turhan, "Birçok otel açık olmadığı için bu süreçte villalara talep fazlaydı. Aileler, arkadaş grupları ile yeni evlenen çiftler balayı için villaları tercih etti." dedi.

Turhan, bazı tatilci grupların ekonomik açıdan daha avantajlı olduğu için villaları tercih ettiğini belirtti.

"Villalar için yoğun rezervasyon alıyoruz"

Kaş'ta faaliyet gösteren bir villa kiralama acentesi sahibi Fatih Ünal da kademeli normalleşme dönemine ilişkin açıklamanın ardından yoğun talep aldıklarını söyledi.

Düğünler 1 Haziran'a ertelenince balayı tatilinde iptaller olmasına rağmen tatilcilerin talebinin arttığına değinen Ünal, şunları kaydetti:

"İptaller de oldu ama rezervasyonlar daha fazla. Seyahat yasağı kalkınca yoğun rezervasyon oldu. Tam kapanma döneminde 18 gecelik rezervasyonlar aldık. Misafirlerimiz tam kapanma dönemini villalarda geçirdi. Kalkan bölgesinde tam kapanma sürecinde villaların yüzde 80'i doluydu. Misafirlerimiz 18'inci gün çıkışlarını yaptı. Temmuz, ağustos ve eylül için rezervasyonlar zaten yapılmıştı."

Antalya'da 'tam kapanma' döneminde en çok villalar tercih edildi
Antalya'da 'tam kapanma' döneminde en çok villalar tercih edildi
Antalya'da 'tam kapanma' döneminde en çok villalar tercih edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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