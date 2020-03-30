Antalya'da taksiler için plaka sınırlaması uygulanmaya başlandı Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taksilerin trafiğe çıkışlarında plakanın son hanesine göre sınırlama uygulamasına başlandı.

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taksilerin trafiğe çıkışlarında plakanın son hanesine göre sınırlama uygulamasına başlandı.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının "Taksilerin trafiğe çıkışları" konulu genelgesi kapsamında kentte düzenleme yapıldığı belirtildi.

Salgının önlenmesi tedbirleri kapsamında bugün Antalya'ya kayıtlı taksilerin trafiğe çıkışlarında araç plakalarının son hanesine göre sınırlamaya gidildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uygulamanın ilk günü saat 24.00'e kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksiler, belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem, takip eden günler için ardışık olarak devam edecek. Bu hususların uygulanmasının, takip ve denetimi kolluk birimlerince yapılacak. Belediyeler ve meslek odaları bilgilendirilerek konu koordine edilecek, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek."

Söz konusu kararlara uymayanların, 3 bin 150 lira idari para ile iki aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği bildirildi.

Bu arada, bugün trafiğe plakasının son rakamı tek olan taksilerin çıktığı görüldü.

Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararımızla ticari taksiler esnek çalışma sistemiyle hizmet verecek. Plakasının son rakamı tek olanlar bugün, çift olanlar ise ertesi günü çalışacak. Tedbire uyacağız." paylaşımında bulundu.

Muğla

Muğla Valisi Esengül Civelek başkanlığında, 75. Yıl Toplantı Salonunda meslek odalarının temsilcilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde az sayıda olan taksilerin, salgın nedeniyle sokağa çıkılmaması uyarıları sonrası daha da azaldığına işaret edildi. Bu nedenle kentteki taksiler için tek ve çift plaka uygulamasına gerek görülmediği yönünde karar alındı.

Isparta ve Burdur'da da gerçekleştirilen toplantılarda taksiler için tek ve çift plaka uygulamasına ihtiyaç olmadığı kararı alındığı bildirildi.

Kaynak: AA