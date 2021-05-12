Antalya'da, taksicilerden Filistin'e destek konvoyu
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Antalya'da, taksicilerden Filistin'e destek konvoyu

Antalya'da, taksicilerden Filistin'e destek konvoyu
Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER - Haberler | Güncel

ANTALYA'da 100'e yakın taksici, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını konvoy yaparak protesto etti.

ANTALYA'da 100'e yakın taksici, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını konvoy yaparak protesto etti.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları, Antalya'da 100'e yakın taksici tarafından protesto edildi. Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir araya gelen taksiciler, araçlarına Türk ve Filistin bayrakları astı. Araçların kornalarına basarak polis kontrolünde şehir içinde tur atan taksiciler, yaklaşık 15 kilometrelik tur sonunda konvoyu tamamladı.Konvoya katılan taksiciler adına konuşan Nuri Büyükoğlu, "Bugün taksici arkadaşlarımızla toplanıp Kudüs'teki hain saldırılara karşı sesimizi duyurabilmek için böyle bir etkinlik yapmak istedik. 100'e yakın araçla konvoy yaptık. Hemen hemen 15- 20 kilometre yol kat ettik. Bütün halkımızdan bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Bu konuyu herkesin dile getirmesini bekliyoruz" dedi.


Antalya'da, taksicilerden Filistin'e destek konvoyu
Antalya'da, taksicilerden Filistin'e destek konvoyu
Antalya'da, taksicilerden Filistin'e destek konvoyu
Antalya'da, taksicilerden Filistin'e destek konvoyu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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