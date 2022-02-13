Antalya'da taksi sürücüsünü darbedip yağmaladığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Antalya'da taksi sürücüsünü darbedip yağmaladığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı

AA, Gülsem Adam - Güncel
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Antalya'da taksi sürücüsünü darbedip yağmaladığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı

Antalya'da ticari taksi sürücüsünü araçta darbedip yağmaladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Antalya'da ticari taksi sürücüsünü araçta darbedip yağmaladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, müşteki M.T'nin Turgut Reis Caddesi'nde ticari taksi içerisinde iki kişi tarafından darbedilerek cep telefonu ve kontak anahtarı alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayın gerçekleştiği yerde ve zanlıların kaçış istikametindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Çalışmada olayı D.U.K ve H.U.K'nin yaptığını tespit eden ekipler, operasyonla yakalanan zanlıların üzerinde müştekiye ait cep telefonu ve kontak anahtarını ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Gülsem Adam - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Taksi, Güncel, Haberler

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