Antalya'da taksi ile otomobil çarpıştı : 2 yaralı
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Antalya'da taksi ile otomobil çarpıştı : 2 yaralı

Antalya'da taksi ile otomobil çarpıştı : 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ahmet Fuat Tuzcu idaresindeki 07 NTK 46 plakalı taksi, Kadriye Mahallesi Turizm Yolunda karşı yönden gelen Mehmet Işık yönetimindeki 07 YS 895 plakalı otomobille çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Serik Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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