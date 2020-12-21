Antalya'da taksi çalan şüpheli, polisin kovalamacasıyla yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalya'da taksi çalan şüpheli, polisin kovalamacasıyla yakalandı

21.12.2020 22:49 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:52
Antalya'da taksi çalan şüpheli, polisin kovalamacasıyla yakalandı

Antalya'da duraktan çaldığı taksiyle kaza yapan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Antalya'da duraktan çaldığı taksiyle kaza yapan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Tarihi Kaleiçi'ndeki Üç Kapılar Taksi Durağı'nda çalışan Mustafa Sarıçekiç, iş yerinin kepengini indirdiği sırada park halindeki üzerinde kontağı bulunan taksisinin çalıştırılarak hızla uzaklaştığını fark etti.

Sarıçekiç'in yetkililerden yardım istemesi üzerine bölgeye 12 polis timi sevk edildi. Aracın gittiği güzergahtaki cadde ve kavşakları tutan ekipler, Metin Kasapoğlu Caddesi ile eski Lara yolunu giriş ve çıkışlara kapattı.

"Dur" ihtarına uymayarak eski Lara yolundan ara sokağa giren şüpheli, park halindeki 06 AEM 227 plakalı otomobile, ardından kaldırıma çarptı.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli C.A, gözaltına alındı. Yaklaşık 10 dakika içinde şüpheliyi yakalayan ekipler, araçlarda inceleme yaptı. Ayrıca zanlı hakkında hırsızlık, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve araçlara zarar vermek suçlarından işlem uygulandı.

Taksi şoförü Sarıçekiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, durakta aracının bekleme noktasında park halinde olduğunu söyledi. İlk kez böyle durumla karşılaştıklarını belirten Sarıçekiç, "Durağın kepengini kapatmak için 3 metre kadar yürüdüm. Döndüm araç çalıştı, gitti. Takside araç takip cihazı vardı, biz de takip ettik. Burada kaza yapınca durdu. Polislerimiz sağolsun kıskıvrak yakaladı. İki aracın en az 25 bin lira hasarı var." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İsmail Demir Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Uğur Yücel Acun Ilıcalı Defne Samyeli Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Mbaye Diagne Abdullah Avcı Mauricio Lemos Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Adana Almanya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da taksi çalan şüpheli, polisin kovalamacasıyla yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 22:59:42. #1.14#
title