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Antalya'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandıANTALYA Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

ANTALYA Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Akseki- Manavgat karayolu Cendeve Boğazı yakınlarında Akseki yönünden Manavgat yönüne giden Ebubekir Özdemir yönetimindeki 42 AIA 599 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada sürücü Özdemir ile otomobilde bulunan Adem Yazgan yaralanırken, araçta bulunan Abdulsamet Yazgan ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulansları ile götürüldükleri Akseki Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Antalya'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

Antalya'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

Antalya'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

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