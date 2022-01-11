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Antalya'da tabelaya çarpan aracın sürücüsü öldü

Antalya'da tabelaya çarpan aracın sürücüsü öldü
AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarındaki reklam tabelasına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarındaki reklam tabelasına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Abdullah Kılıç idaresindeki 07 LUU 68 plakalı hafif ticari araç, Örnek Mahallesi Kumyolu mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, köprü girişindeki reklam tabelasına ve ardından korkuluklara çarptı.

Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Kılıç'ın tekstil işiyle uğraştığı öğrenildi.

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AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri

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