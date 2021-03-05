Antalya'da tabancayla vurulan kişi öldü

Antalya'nın Finike ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Y.K, Turunçova Mahallesi Çavdır mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Hüsnü Ünal'a yanındaki silahla ateş etti.

Olay yerinde yaşamını yitiren Ünal'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Y.K. ise Turunçova Jandarma Karakoluna teslim oldu. Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden