Antalya'da süs ve gösteri havuzunun 135 fıskiyesi çalındı

2 ŞÜPHELİ YAKALANDIAntalya'da, sokağa çıkma kısıtlamasında Büyükşehir Belediyesi'ne ait süs ve gösteri havuzlarındaki 135 fıskiyenin çalınması ile ilgili soruşturma başlatan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlamasında Büyükşehir Belediyesi'ne ait süs ve gösteri havuzlarındaki 135 fıskiyenin çalınması ile ilgili soruşturma başlatan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. D.K. ve S.K. kardeşler, Aşayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık büro amirliğine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI