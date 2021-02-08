Antalya'da süs ve gösteri havuzunun 135 fıskiyesi çalındı
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Antalya'da süs ve gösteri havuzunun 135 fıskiyesi çalındı

08.02.2021 22:02 | Son Güncelleme: 08.02.2021 22:06
Antalya'da süs ve gösteri havuzunun 135 fıskiyesi çalındı

2 ŞÜPHELİ YAKALANDIAntalya'da, sokağa çıkma kısıtlamasında Büyükşehir Belediyesi'ne ait süs ve gösteri havuzlarındaki 135 fıskiyenin çalınması ile ilgili soruşturma başlatan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlamasında Büyükşehir Belediyesi'ne ait süs ve gösteri havuzlarındaki 135 fıskiyenin çalınması ile ilgili soruşturma başlatan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. D.K. ve S.K. kardeşler, Aşayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık büro amirliğine götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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