Antalya'da süs ve gösteri havuzunun 135 fıskiyesi çalındı
08.02.2021 22:02 | Son Güncelleme: 08.02.2021 22:06
2 ŞÜPHELİ YAKALANDIAntalya'da, sokağa çıkma kısıtlamasında Büyükşehir Belediyesi'ne ait süs ve gösteri havuzlarındaki 135 fıskiyenin çalınması ile ilgili soruşturma başlatan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlamasında Büyükşehir Belediyesi'ne ait süs ve gösteri havuzlarındaki 135 fıskiyenin çalınması ile ilgili soruşturma başlatan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. D.K. ve S.K. kardeşler, Aşayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık büro amirliğine götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI