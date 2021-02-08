Antalya'da süs ve gösteri havuzunun 135 fıskiyesi çalındı
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Antalya'da süs ve gösteri havuzunun 135 fıskiyesi çalındı

08.02.2021 11:54 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:59
Antalya'da süs ve gösteri havuzunun 135 fıskiyesi çalındı

ANTALYA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında Büyükşehir Belediyesi'ne ait süs ve gösteri havuzlarındaki 135 fıskiye çalındı.

ANTALYA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında Büyükşehir Belediyesi'ne ait süs ve gösteri havuzlarındaki 135 fıskiye çalındı. Ekipler şüheli ya da şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Hırsızlık olayı, hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde temizlik için Cumhuriyet Meydanı'na gelen ekipler, süs ve gösteri havuzunda bulunan 135 fıskiyenin olmadığını fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, hırsız ya da hırsızları bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ayrıca maddi zararın belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.


Antalya'da süs ve gösteri havuzunun 135 fıskiyesi çalındı
Antalya'da süs ve gösteri havuzunun 135 fıskiyesi çalındı
Antalya'da süs ve gösteri havuzunun 135 fıskiyesi çalındı
Antalya'da süs ve gösteri havuzunun 135 fıskiyesi çalındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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