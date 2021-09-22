Antalya'da Süs Bitkileri Peyzaj, Bahçecilik ve Üretim Teknolojileri Fuarı düzenlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'da "Süs Bitkileri Peyzaj, Bahçecilik ve Üretim Teknolojileri Fuarı" (FLORA EXPO) açıldı.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara, süs bitkileri alanında faaliyet gösteren 100 civarında firma katıldı.

Törenle açılışı gerçekleştirilen fuarda, 20 ülkeden gelen alım heyetleri firmaların stantlarını, peyzaj bahçelerini gezerek, görüşmeler gerçekleştirdi.

Vatandaşların da ziyaret ettiği fuarda, canlı bitki heykelleri, rengarenk çiçekler ve süs bitkileri ilgi gördü.

Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, yaptığı konuşmada, tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle uzun süredir fuarların düzenlenemediğini, FLORA EXPO'nun bu anlamda önemli olduğunu söyledi.

Antalya için deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra fuar ve kongrelerin de önemli olduğuna dikkati çeken Ateş, "Fuar ve kongreler, bütçesi yüksek olan organizasyonlardır. Alım heyetleri geliyor, konaklamadan alışverişe her alanda turizme önemli girdi sağlıyor." dedi.

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Dündar da fuarların, sektörün buluştuğu ve bir yıl boyunca ürettiği ürünleri görücüye çıkardığı platformlar olduğunu anlattı.

Süs bitkileri sektörünün büyüyüp, geliştiğine işaret eden Dündar, salgınla birlikte insanların tercihlerinin değiştiğini, artık yeşile, tabiata ve çiçeklere yöneldiğini belirtti.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ise fuarlara yeniden başladıkları için mutlu olduklarını, 70 ortaklı şirketin kurduğu ANFAŞ'a destek olunması gerektiğini vurguladı.

Fuarı düzenleyen organizasyon firması yetkilisi Hakan Yüksel ise fuar için yurt dışından alım heyetlerinin geldiğini, bin civarında katılım olduğunu anlattı.

Fuar, 25 Eylül Cumartesi gününe kadar gezilebilecek.