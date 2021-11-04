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Antalya'da sürücülerin yasak yol inadı, diğer sürücüleri isyan ettirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da sürücülerin yasak yol inadı, diğer sürücüleri isyan ettirdi

Antalya'da 'girişi olmayan yol' uyarı levhası konulan yola girerek trafiği tehlikeye düşüren sürücüler, yola giriş hakkına sahip diğer sürücüleri çileden çıkardı.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da 'girişi olmayan yol' uyarı levhası konulan yola girerek trafiği tehlikeye düşüren sürücüler, yola giriş hakkına sahip diğer sürücüleri çileden çıkardı. Zaman zaman araçların karşı karşıya geldiği yolda sürücüler ilerlemekte zorlandı. Sürücüleri uyaran bir vatandaş ise, "Adam baka baka gidiyor. Ne kadar ceza yazılırsa yazılsın dinlemiyorlar. Ben geçenleri uyarıyorum. Bana sen 'trafik polisi misin' diyorlar" dedi.

Muratpaşa ilçesi Eski Sanayi Sitesi'nde 699 Sokak'tan Gazi Bulvarı yan yola bağlanmak için kullanılan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki yolun bulvar çıkış yönüne karşılıklı 'girişi olmayan yol' levhası koyuldu. Yıllardır bu yolu kullanarak kısa yoldan bulvara çıkan esnaf ise alışkanlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Daha önce çok sayıda sürücüye ceza yazılan yolu onlarca sürücü kullanmaya devam ettiği görüldü.

Sürücüler yola kapan konulmasını istedi

Kurallara uymayan sürücüler yola giriş hakkı kendilerinde olan diğer sürücüleri adeta çileden çıkardı. Zaman zaman araçların karşı karşıya geldiği yolda, araçların ilerlemekte zorlandığı da görüldü. Sürücüler ise yola kapan konulmasını istedi.

"Ben geçenleri uyarıyorum. Bana sen 'trafik polisi misin' diyorlar"

Kural dinlemeyen sürücülere isyan eden nakliyeci Ahmet Uyankaya, "Burada sadece geliş var. Tek yön var. Bunu kimse dinlemiyor. 3 tane 4 tane tabela olsa da bunu yıkıyorlar. Bu yolu durmadan yapıyorlar. Bak şuanda birisi tabela olduğu halde geçiyor. Şu gelen arabanın hakkı var. 5 dakika sonra yüzlercesi geçiyor. Adam baka baka gidiyor. Ne kadar ceza yazılırsa yazılsın dinlemiyorlar. Kazalarda yaşanıyor. Burasının her gün kontrol edilmesi lazım. Ben geçenleri uyarıyorum. Bana sen 'trafik polisi misin' diyorlar. Bunları önlemek lazım. Bizi dinlemiyorlar" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya'da sürücülerin yasak yol inadı, diğer sürücüleri isyan ettirdi

Antalya'da sürücülerin yasak yol inadı, diğer sürücüleri isyan ettirdi

Antalya'da sürücülerin yasak yol inadı, diğer sürücüleri isyan ettirdi

Antalya'da sürücülerin yasak yol inadı, diğer sürücüleri isyan ettirdi

Antalya'da sürücülerin yasak yol inadı, diğer sürücüleri isyan ettirdi

Antalya'da sürücülerin yasak yol inadı, diğer sürücüleri isyan ettirdi

Antalya'da sürücülerin yasak yol inadı, diğer sürücüleri isyan ettirdi

Antalya'da sürücülerin yasak yol inadı, diğer sürücüleri isyan ettirdi

Antalya'da sürücülerin yasak yol inadı, diğer sürücüleri isyan ettirdi

Antalya'da sürücülerin yasak yol inadı, diğer sürücüleri isyan ettirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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