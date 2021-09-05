Antalya'da sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi
Antalya'da polis ve jandarma ekipleri, eğitim ve öğretim dönemi öncesi sürücülere yönelik denetim yaptı.
Antalya'da polis ve jandarma ekipleri, eğitim ve öğretim dönemi öncesi sürücülere yönelik denetim yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarını önlemek, sürücü ve yolcuların güvenliğini arttırmak amacıyla 2-5 Eylül'de il genelinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.
Uygulamada kontrol edilen 18 bin 500 sürücüden 850'sine 650 bin lira idari ceza kesildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca