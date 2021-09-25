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Antalya'da sürücülere alkol denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da sürücülere alkol denetimi

Antalya'da trafik polisleri tarafından gece saatlerinde sürücülere yönelik olarak maske ve alkol denetimi yaptı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da trafik polisleri tarafından gece saatlerinde sürücülere yönelik olarak maske ve alkol denetimi yaptı. Denetimlerde alkollü araç kullananlara ceza yazılarak sürücü belgelerine el konuldu.

Antalya'da trafik polislerinin gece saatlerinde denetimleri devam ediyor. Şehrin farklı noktalarında uygulama yapan ekipler, sürücülere maske ve alkol denetimi yaptı. Muratpaşa ilçesinde trafik kontrol noktasında polisler, cadde üzerinde güvenli ve kademeli şekilde yol üzerindeki şeritlere dubalar yerleştirdi. Trafik akışını kontrollü sağlayan ekipler, sürücüleri tek tek durdurdu. Yapılan denetimde trafik kural ihlalleri de göz önüne alınarak denetime devam eden ekipler, şüphelendikleri sürücülere ise alkolmetreyle alkol ölçümü yaptı.

Denetimlerde alkollü araç kullananlara ceza yazıldı ve ehliyetlerine el konuldu. Sürücülerin çoğunluğunun maske takmadığı gözlendi. Maske takmayanlara ise maskelerini takmaları yönünde uyarıldı. Öte yandan, gece saatleri boyunca denetimlerin sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA

Antalya'da sürücülere alkol denetimi

Antalya'da sürücülere alkol denetimi

Antalya'da sürücülere alkol denetimi

Antalya'da sürücülere alkol denetimi

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