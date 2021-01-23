Antalya'da şüpheli ölüm
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Antalya'da şüpheli ölüm

23.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:50
Antalya'da şüpheli ölüm

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişi ormanlık alanda otomobilinin yakınında ölü bulundu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişi ormanlık alanda otomobilinin yakınında ölü bulundu.

İki gün önce aracıyla evinden ayrılan T.Y'nin (39) Pınarbaşı Mahallesi Aykırkca mevkisindeki orman yolunda cesedini bulan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Silahla vurulduğu belirlenen T.Y'nin cesedi Kaş Devlet Hastanesindeki ön otopsinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, cesedin yanında T.Y'e ait olduğu belirtilen ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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