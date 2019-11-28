Antalya'da şüpheli ölüm
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir kişi, ormanlık alanda ölü bulundu.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir kişi, ormanlık alanda ölü bulundu.
Korkuteli kara yolundaki ormanlık alanda park halindeki hafif ticari aracın yanında hareketsiz yatarken bulunan Eren D'nin, yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ölümü şüpheli görülen kişinin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Eren D'nin takı tamiratı işiyle uğraştığı ve bir dönem CHP Döşemealtı Gençlik Kolları başkanlığı görevinde bulunduğu öğrenildi.