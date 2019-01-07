Antalya'da Şüpheli Ölüm
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Moldova asıllı kadın evinde ölü bulundu.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Moldova asıllı kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Hurma Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında yaşayan Moldova asıllı Türk gelin Albina Öksüze'den (52) haber alamayan yakınları, komşularına haber verdi.
Öksüze'nin evine giden komşuları, pencerenin panjurlarını kaldırınca evin içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.
Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Öksüze'nin hayatını kaybettiği belirledi.
Savcının incelemesinin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haberi alarak olay yerine gelen Öksüze'nin yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü.
Öksüze'nin, 4 ay öncesi eşi Tamer Öksüze'yi kaybettiği, eşinin ölümünün ardından ise evinde tek başına yaşamaya başladığı öğrenildi.