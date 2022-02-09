ANTALYA (İHA) - Antalya'da şüpheli çantadan ders kitapları çıktı

ANTALYA Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda bir bankta unutulan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Uzman ekibin kontrol ettiği siyah çantadan ders kitapları çıktı.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Meydanı havuz başındaki bankta siyah çanta gören vatandaşlar şüphelendi. Sahibi ortaya çıkmayan çantadan şüphelenen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Meydanda görev yapan polisler hemen çantanın olduğu bölgeye gelerek, güvenlik çemberi oluşturdu. Meydanın bir bölümüne yaya giriş ve çıkışı yasaklandı. Çantanın etrafı şerit ile kapatıldı ve uzman ekipten destek istendi. Kısa sürede bölgeye gelen ekip, özel kıyafetini giydikten sonra çantayı kontrol etti. Siyah çanta içinden ders kitabı ve defter çıktı. Şeridi kaldıran polisler meydanı yaya trafiğine yeniden açtı.Çanta ise polis merkezine götürüldü.