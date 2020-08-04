Antalya'da şüpheli çanta paniği
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Antalya'da şüpheli çanta paniği

Antalya'nın işlek caddesinde çöp konteyneri kenarına bırakılan şüpheli valizden atık poşet ve kullanılmış maske çıktı.

Antalya'da şüpheli çanta paniği
04.08.2020 18:03 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:54

Antalya'nın işlek caddesinde çöp konteyneri kenarına bırakılan şüpheli valizden atık poşet ve kullanılmış maske çıktı.

Olay saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımdaki çöp konteynerinin kenarına bırakılmış valizi görenler durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Trafik ekipleri caddeyi araç ve yaya geçişlerine kapatarak önlem aldı. Vatandaşların meraklı gözlerle izlediği olayda, güvenlik şeridini ihlal eden vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Bomba imha uzmanının kontrol ettiği valizin içerisinde ise bir adet kullanılmış maske ve atık poşetler çıktı. Valiz belediye temizlik personeli tarafından alınırken, kapatılan trafik tekrar açıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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