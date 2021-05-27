Antalya'da 'Süper Ay' manzarası
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Antalya'da 'Süper Ay' manzarası

Antalya'da 'Süper Ay' manzarası
Demirören Haber Ajansı / Sökmen Baykara - Haberler | Güncel

AYIN dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay'ın sabah erken saatlerdeki görüntüsü, görsel şölen oluşturdu.

AYIN dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay'ın sabah erken saatlerdeki görüntüsü, görsel şölen oluşturdu.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumuna geldiği doğa olayı Süper Ay, Antalya'da da izlendi. Süper Ay, büyüklüğü ve parlaklığıyla kenti aydınlattı. Süper Ay'ın özellikle sabah erken saatlerde Beydağları üzerindeki görünümü, fotoğraflık görüntüler oluşturdu.

SÜPER AY NEDİR?

Süper Ay, Dünya'nın tek doğal uydusu olan Ay'ın yerberi konumunda görülmesi olayıdır. Süper Ay sırasında Ay, normalden yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak görünür. Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), Süper Ay'ın oluşmasının sebebini, Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesinin tam yuvarlak olmaması olarak açıklıyor. Ay, yerberi konumunda Dünya'dan 363 bin 300 kilometre uzaklıkta yer alırken bu durum yeröte konumunda 405 bin 500 kilometredir. Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığı genellikle 382 bin 900 kilometre civarıdır ve yıl içinde değişkenlik gösterir. Bu değişkenlik Süper Ay fenomenini meydana getirir.


Antalya'da 'Süper Ay' manzarası
Antalya'da 'Süper Ay' manzarası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sökmen Baykara

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