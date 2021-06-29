ANTALYA'DA SULAMA KANALINDA TEHLİKELİ SERİNLİK
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ANTALYA'DA SULAMA KANALINDA TEHLİKELİ SERİNLİK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, sıcaktan bunalan çocuklar da tehlikeye aldırış etmeden sulama kanalına girerek, serinlemeye çalıştı.

ANTALYA'da hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, sıcaktan bunalan çocuklar da tehlikeye aldırış etmeden sulama kanalına girerek, serinlemeye çalıştı.

Termometrelerin öğle saatlerinde 40 dereceyi gösterdiği Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'ndeki sulama kanalına giren çocuklar, tehlikeye rağmen serinlemek istedi. Su sıcaklığı 15 derece, derinliği ise 3 metre olan kanalda bazı çocuklar, beton köprüden suya atlarken bazıları da kanal kenarından girdi. Bir babanın da çocuklarıyla birlikte kanal kenarına gelmesi dikkat çekti.

Serinlemek için kanala geldiklerini belirten Osman Büyükşahin (14), "Bize tehlikeli gelmiyor. Biz kanalın temizlenmesini istiyoruz. İçindeki yosunları temizlesinler, daha rahat yüzelim" dedi.

ANTALYA'DA SULAMA KANALINDA TEHLİKELİ SERİNLİK
ANTALYA'DA SULAMA KANALINDA TEHLİKELİ SERİNLİK
ANTALYA'DA SULAMA KANALINDA TEHLİKELİ SERİNLİK
ANTALYA'DA SULAMA KANALINDA TEHLİKELİ SERİNLİK
ANTALYA'DA SULAMA KANALINDA TEHLİKELİ SERİNLİK
ANTALYA'DA SULAMA KANALINDA TEHLİKELİ SERİNLİK
ANTALYA'DA SULAMA KANALINDA TEHLİKELİ SERİNLİK
ANTALYA'DA SULAMA KANALINDA TEHLİKELİ SERİNLİK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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