Antalya'da sulama kanalı kapağı çalan şüpheliler yakalandı
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalı kapağı çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalı kapağı çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Töngüşlü Mahallesi'nde 9 sulama kanalı kapağının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Alınan eşkal doğrultusunda çalışmasına yön veren ekipler, Ö.A. ve M.A'yı yakaladı.
AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
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