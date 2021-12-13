Antalya'da sulama kanalı kapağı çalan şüpheliler yakalandı - Haberler
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Antalya'da sulama kanalı kapağı çalan şüpheliler yakalandı

Antalya'da sulama kanalı kapağı çalan şüpheliler yakalandı
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalı kapağı çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalı kapağı çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Töngüşlü Mahallesi'nde 9 sulama kanalı kapağının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Alınan eşkal doğrultusunda çalışmasına yön veren ekipler, Ö.A. ve M.A'yı yakaladı.

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AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri

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