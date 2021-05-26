Antalya'da sulama havuzunda iki kişinin cesedi bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesinde yapay sulama havuzundan 2 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yapay sulama havuzundan 2 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı.

Dirgenler Mahallesi'nde sulama havuzunda ceset olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları aramada sera yanında iki çift ayakkabı buldu.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi dalgıçları tarafından havuzda yapılan aramada, iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sulama havuzundan çıkarılan cesetlerin Mustafa Eldemir (26) ile Gürcistan uyruklu Abdulaev Gochak'a (28) ait olduğu belirlendi.

Cenazelerin çıkarılması sırasında yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü.

Cenazeler, Kaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Hayatlarını kaybeden Eldemir ve Gochak'ın, çalıştıkları seranın yanında bulunan sulama havuzunda yüzmek için öğleden önce evlerinden çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci