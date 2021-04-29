Antalya'da sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu
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Antalya'da sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu

Antalya'da sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu.

Erentepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Özcan ile Funda Oruç çifti, dışarıda oynayan çocukları Arif Emir'in evin önünde olmadığını fark etti.

Çevreyi araştıran Oruç çifti, çocuklarının yakındaki dibi ve etrafı naylonla kaplanarak havuza dönüştürülmüş çukurdaki suda hareketsiz durduğunu gördü. Arif Emir'i komşuların da yardımıyla havuzdan çıkaran çift, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

Gelen sağlık ekibi, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuklarının öldüğünü öğrenen aile sinir krizi geçirdi.

Arif Emir'in cenazesi, savcı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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