Antalya'da suda kaybolan turisti arama çalışmalarında 2'nci gün

ANTALYA'nın Kemer ilçesi Çıralı mevkisinde suya düşen çantasını almaya çalışırken akıntıya kapılıp, kaybolan kadın turist için ekipler seferber oldu. Kara, deniz ve havadan arama-kurtarma çalışmaları 2'nci gününde de sürüyor.

Tatil için Kemer ilçesine gelen ve adı öğrenilemeyen kadın turist, sırtında taşıdığı iki çanta ile dün saat 12.00 sıralarında Çıralı sahiline geldi. Dere yatağının deniz ile buluştuğu noktadan Olimpos'a geçmek isteyen turistin çantalarından biri suya düştü. Çantasını almak isteyen kadın, akıntıyla birlikte açığa sürüklendi. Çevredekilerden yardım isteyen kadını görenler, dalgalar nedeniyle müdahale edemedi. Turist kadın gözden kaybolurken, çantası kısa süre sonra karaya vurdu.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise kadın turistin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.