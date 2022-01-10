ANTALYA'DA SUDA KAYBOLAN TURİST GÜVENLİK KAMERASINDA

Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı mevkisinde suya düşen çantasını almaya çalışırken, akıntıya kapılıp kaybolan kadın turistin kara, deniz ve havadan sürdürülen arama kurtarma çalışması 3'üncü gününde devam etti. Kadın turistin suda kaybolmadan önceki görüntüleri, bir iş yerinin önünden yürüyerek geçerken güvenlik kamerasına yansıdı.

Tatil için Kemer'e gelen ve adı öğrenilemeyen kadın Turist, sırtında taşıdığı iki çanta ile cumartesi günü saat 12.00 sıralarında Çıralı sahiline geldi. Dere yatağının deniz ile buluştuğu noktadan Olimpos'a geçmek isteyen turistin çantalarından biri suya düştü. Çantasını almak isteyen kadın, akıntıyla açığa sürüklendi. Çevredekilerden yardım isteyen kadını görenler, dalgalar nedeniyle müdahale edemedi. Turist kadın gözden kaybolurken, çantası kısa süre sonra karaya vurdu.

Kadın turistin bulunmasına yönelik çalışmalar 3'üncü gününde devam etti. Bölgede Sahil Güvenlik arama kurtarma ve kontrol botları, 6 kişilik dalış timi, 2 dron ekibi, kara timi, insansız su altı gözlem aracı (ROV) ve Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin arama çalışmasında kadın turistin izine rastlanmadı.

Kadın turistin suda kaybolmadan önceki son görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde turistin sırtına ve önüne astığı çantalarla iş yerinin önünden yürüyerek geçmesi yer alıyor.