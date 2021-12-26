Son dakika... Antalya merkezli 27 ilde eş zamanlı 'TIRPAN' operasyonu

Antalya merkezli 27 ilde eş zamanlı 'TIRPAN' operasyonu

Antalya'da suç örgütüne ait kaçak silah atölyesi ele geçirildi

17 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı

Operasyon anları polis kamerasında

ANTALYA - Antalya'da mafya tipi suç örgütleri ile bu suç örgütlerin silah temin eden suç guruplarına yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilere ait ruhsatsız faaliyet gösteren iki ayrı silah atölyesine yapılan baskında ise 2 adet kaçak silah atölyesi, 17 adet ruhsatsız tabanca, 62 adet gerçeğe dönüştürülmek amaçlı bulundurulduğu tespit edilen kurusıkı tabanca, çok sayıda değişik çaplarda fişek, tabanca yapımında kullanılan parçalar ele geçirildi.

27 ili kapsayacak şekilde önceki gün eş zamanlı olarak düzenlendi

Antalya'da KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Mafya tipi suç örgütleri ile bu suç örgütlerin silah temin eden suç guruplarına yönelik 27 ili kapsayacak şekilde önceki gün eş zamanlı olarak düzenlen "TIRPAN" isimli operasyon kapsamında; KOM Şube Müdürlüğü tarafından Silah ve Mühimmat Ticaretine suçuna yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen 2 farklı projeli dosya kapsamında gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan toplamda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Üç ay süren takip

Yürütülen 2 farklı projeli dosya kapsamında üç ay süren teknik ve fiziki takip sırasında şüphelilerin silah sattığı 10 şahsa da ayrıca işlem yapılarak satışı gerçekleşen silahlar ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilere ait ruhsatsız faaliyet gösteren iki ayrı silah atölyesine baskın yapıldı.

2 adet kaçak silah atölyesi, 17 adet ruhsatsız tabanca

Operasyon kapsamında toplam; 2 adet kaçak silah atölyesi, 17 adet ruhsatsız tabanca, 62 adet gerçeğe dönüştürülmek amaçlı bulundurulduğu tespit edilen kurusıkı tabanca, çok sayıda değişik çaplarda fişek, tabanca yapımında kullanılan parçalar ele geçirildi. Soruşturma kapsamında yakalanan 7 şüpheli şahıs Adli Mercilere sevk edildi.