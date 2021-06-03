Antalya'da suç örgütü operasyonunda 24 kişi tutuklandı
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Antalya'da suç örgütü operasyonunda 24 kişi tutuklandı

Antalya'da suç örgütü operasyonunda 24 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da jandarma ekiplerinin suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 24 şüpheli tutuklandıValilikten yapılan açıklamaya göre, Finike Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Finike ve Kumluca...

Antalya'da jandarma ekiplerinin suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 24 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Finike Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Finike ve Kumluca ilçelerinde "uyuşturucu madde ticareti, yağma, kasten yaralama, kişisel verileri ele geçirme ve yayma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı tehdit, cinsel saldırı, nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 30 adrese eş zamanlı "Kasırga" isimli operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, pompalı tüfek, balta, beyzbol sopası, çok sayıda senet, imza attırılmış boş kağıtlar, 50 gram eroin, 70 gram metamfetamin, 60 gram hibrit kenevir tohumu, 32 uyuşturucu hap ve 20 A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda, şüphelilerden 25'i gözaltına alınırken 6 şahsın aranmasına devam ediliyor.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bir kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

FETÖ/PDY dokümanları iş yerinden çıktı

Operasyonda yakalanan şüphelilerden M.İ, A.K, B.B. ve M.C.İ'nin, Finike'deki iş yerine getirdikleri mağdurları zorla alıkoyarak darbettikleri, cep telefonlarını alarak içindeki verileri sosyal medyada paylaştıkları, tehditle senet imzalattıkları ileri sürüldü.

Ayrıca şüpheli M.İ'nin iş yerinde yapılan arama da Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşına ait CD'ler ele geçirildi. M.İ. hakkında da "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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