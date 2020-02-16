Antalya'da şubat ortasında güneşli hava keyfi (2)

16.02.2020 17:51 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:51

GÜNEŞLİ HAVAYI PİKNİKLE DEĞERLENDİRDİLERAntalya'nın Kumluca ilçesinde bir süredir etkili olan soğuk ve yağışlı havanın ardından bugün güneş açtı. Havanın ısınmasını fırsat bilen Kumlucalılar, deniz kenarına akın etti. Yakınları ve çocuklarıyla sahile gelen bazı aileler, piknik yaparken, bazı kişiler de yürümeyi tercih etti.

Kaynak: DHA