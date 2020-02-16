Antalya'da şubat ortasında güneşli hava keyfi (2)
GÜNEŞLİ HAVAYI PİKNİKLE DEĞERLENDİRDİLERAntalya'nın Kumluca ilçesinde bir süredir etkili olan soğuk ve yağışlı havanın ardından bugün güneş açtı.
GÜNEŞLİ HAVAYI PİKNİKLE DEĞERLENDİRDİLER
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir süredir etkili olan soğuk ve yağışlı havanın ardından bugün güneş açtı. Havanın ısınmasını fırsat bilen Kumlucalılar, deniz kenarına akın etti. Yakınları ve çocuklarıyla sahile gelen bazı aileler, piknik yaparken, bazı kişiler de yürümeyi tercih etti.
Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),