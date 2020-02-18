18.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:24

Antalya'da şubat ayında deniz keyfi

HAVA sıcaklığının 22 dereceye kadar yükseldiği Antalya'da, çocuklar başta olmak üzere genci yaşlısı denize girdi.

Turizmin başkenti Antalya'da tarihi Kaleiçi Semti'nde bulunan Mermerli Plajı denize girenleri ağırladı. Küçük çocuklar başta olmak üzere gençler ve yetişkinler deniz keyfi yaptı. Kimisi sahilden açığa doğru yüzerek pırıl pırıl denizin tadını çıkardı. Çocuklar denizde eğlenirken anne ve babaları da sahilden onları izledi. Kimileri, plajın beton platformu üzerine oturarak ayaklarını denize soktu. Tarihi yat limanını çevreleyen dalgakıranın üzeri de kent sakinleriyle doldu. Güneşin tadını çıkaranlar, bol bol fotoğraf çekti.

Deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu turistik şehirde, tur yatları da falez manzarasını görmek isteyenleri taşıdı.

Kaynak: DHA