Antalya'da su taşkını nedeniyle odun deposundaki işçiler mahsur kaldı - Haberler
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Antalya'da su taşkını nedeniyle odun deposundaki işçiler mahsur kaldı

AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Antalya'da su taşkını nedeniyle odun deposundaki işçiler mahsur kaldı

Antalya'nın Serik ilçesinde su taşkını nedeniyle bir odun deposunda mahsur kalan işçilere ekiplerin ulaşmaya çalıştığı bildirildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde su taşkını nedeniyle bir odun deposunda mahsur kalan işçilere ekiplerin ulaşmaya çalıştığı bildirildi.

İlçede etkili olan kuvvetli yağış sonrasında Kökez Mahallesi'ndeki dere taştı.

Taşkın nedeniyle bölgedeki bir odun deposunda çalışan işçilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, işçilerin bulunduğu bölgeye ulaşmak için çalışma başlattı.

Evlerinde mahsur kalan bazı mahalle sakinleri itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Belediye ekipleri de tıkanan rögarların açılması için çalışması yapıyor.

Antalya'da su taşkını nedeniyle odun deposundaki işçiler mahsur kaldı

Antalya'da su taşkını nedeniyle odun deposundaki işçiler mahsur kaldı

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AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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