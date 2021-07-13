Antalya'da su seviyesi yükselen ırmakta mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Antalya'da su seviyesi yükselen ırmakta mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Antalya'da su seviyesi yükselen ırmakta mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmakta mahsur kalan 3 kişi, kurtarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmakta mahsur kalan 3 kişi, kurtarıldı.

Manavgat Irmağı'ndaki adacığa yürüyerek çıkan Hamit Yıldız (23), Buğra Emirhan Kor (26) ve Yunus Başkaya (28), su seviyesinin bir anda yükselmesiyle mahsur kaldı.

Boğulma tehlikesi geçiren üç kişi, ağaçların dallarına tutunarak yardım istedi.

Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yıldız, Kor ve Başkaya, itfaiye kurtarma botuyla bulundukları yerden alındı.

Tatil amacıyla İstanbul'dan geldikleri öğrenilen üç kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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