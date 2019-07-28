ANTALYA'DA SU PARKLARI DOLDU, TAŞTI

ANTALYA'da hava sıcaklığıyla birlikte nem oranının artmasıyla su parkları ziyaretçi akınına uğradı.

Antalya'da hava sıcaklığının 37 dereceyi göstermesiyle yerli ve yabancı turist serinlemek için su parkını doldurdu. Antalya'nın popüler su parklarından Aqualand'ı tercih eden turistler sabahın erken saatlerinde havuzları doldurdu. Serinlemek için havuzu tercih eden 7'den 70'e tatilci, su parkında bulunan kaydıraklarda doyasıya eğlendi. Küçük yaştaki turistler çocuk havuzunda serinlemenin keyfini yaşarken, yetişkinler ise adrenalini yüksek kaydıraklarda heyecanlı dakikalar geçirdi.

Kaynak: DHA