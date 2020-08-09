- Antalya'da su kanalı başında acı bekleyiş
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- Antalya'da su kanalı başında acı bekleyiş

- Antalya'da su kanalı başında acı bekleyiş Kanalda kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor Kanaldaki su seviyesi düşürüldü, baraj kapaklarının altında karşıdan karşıya ağ gerildi Ekipler çalışmasını suyun azaldığı 1 kilometrelik alanda aramalarına devam...

09.08.2020 15:22 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:39

- Antalya'da su kanalı başında acı bekleyiş

Kanalda kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor

Kanaldaki su seviyesi düşürüldü, baraj kapaklarının altında karşıdan karşıya ağ gerildi

Ekipler çalışmasını suyun azaldığı 1 kilometrelik alanda aramalarına devam edecek

Gencin babası,ağabeyi ve yakınlarının kanal başındaki endişeli bekleyişleri devam ediyor

Ağabey Mert Andariman: "

" En küçük kardeşimiz canımız ciğerimiz suyun altında, annemiz gözbebeğinin burada olduğundan haberi yok"

ANTALYA - Antalya'da 4 gün önce yeğeniyle birlikte serinlemek için girdiği kanalda kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor. Gencin yakınları baraj kapağı ve kanal kenarında umutla bekleyişlerini sürdürürken gencin ağabeyi Mert Andariman, " En küçük kardeşimiz canımız ciğerimiz suyun altında, annemiz gözbebeğinin burada olduğundan haberi yok."dedi.

6 Ağustos perşembe günü saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Babasına hurda işlerinde yardım eden Sezgin Andariman, yeğeni Ahmet Andariman'la birlikte kanala geldi. Sezgin Andariman, kanalda bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu. Genci göremeyen yeğeni durumu ailesine haber verdi. Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarla bölgeye Sahil Güvenlik, deniz polisi sevk edildi. 1 kilometrelik alanda ekipler 4'üncü günde de aramalarına devam ediyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma(JAK), Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, AKUT ve İHH İnsani Yardım Vakfı'na ait onlarca dalgıç arama çalışmalarına sabah saatlerinde de devam etti. Öğleye kadar yapılan kapsamlı aramada da bir sonuç alınamayınca kanalın su seviyesinin düşürülmesine karar verildi. Baraj kapaklı kontrollü şekilde açılarak su seviyesi yaklaşık 2 metre düşürüldü. Ekiplerin çalışmasını ise Andariman'ın yakınları kanal kenarında endişeli şekilde kenardan izledi. Baraj kapağının olduğu noktaya gelen Sezgin Andariman'ın babası Ahmet ve ağabeyi Mert'de çalışmaları takip etti. Baraj kapağı üzerindeki yürüme yolundan çalışmaları takip eden baba Ahmet Andariman'ın bir hayli üzgün olduğu görüldü. Andariman'ın bir çok yakını da kanala bakarak bir haber bekledi. Su seviyesinin azalmasıyla birlikte ekipler, baraj kapağının alt bölümüne karşıdan karşıya bir ağ gerdi. Sahil Güvenlik ekipleri ağın etrafında da kontrol amaçlı beklemelerini sürdürdü.

Ekipler, baraj kapağı ile Sezgin Andariman'ın suya girdiği yaklaşık 1 kilometrelik bölümde yapacakları aramada bir sonuç alamazsa, suyun denize döküldüğü 12 kilometrelik alanda arama çalışması yapacak.

"Annemin haberi yok"

Mert Andariman, kardeşinin 4 gün önce akşam saatlerinde yeğenini kenarda bekletip kendisinin suya girdiğini ve kaybolduğunu söyledi.

Kardeşinin çok iyi yüzme bildiğini anlatan Andariman, " Gücü yetersiz kaldığı için kardeşim sudan çıkamıyor. Arama çalışmaları devam ediyor. Biz 6 kardeşiz, altıncı kardeşim şuan suyun altında. Henüz daha bulamadık. Çok üzüntülüyüz. Canımız ciğerimiz suyun altında, en küçük kardeşimiz. Kardeşimin daha büyük bir ekiple bulunmasını istiyorum. Kardeşimin kaybolduğundan hala annemin haberi yok. Benim annem tansiyon hastası. Babam, ağabeylerim burada ama annem şuan evde, hiçbir şeyden haberi yok. Annem en küçük oğlunun burada olduğundan haberi yok. Gözbebeğinin burada olduğundan haberi yok. Şuan çaresizce tüm akrabalarım kardeşimin bulunmasını bekliyor" dedi.

- Antalya'da su kanalı başında acı bekleyiş

Kaynak: İHA

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