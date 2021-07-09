Antalya'da su dinamosu ve kablo hırsızlığına karıştığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir tarım işletmesine ait seradan 4 su dinamosu ve kablolarının çalışmasıyla ilgili yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.