Antalya'da su birikintisinde kalan 50 bin balık kurtarıldı
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Antalya'da su birikintisinde kalan 50 bin balık kurtarıldı

17.10.2020 15:05 | Son Güncelleme: 17.10.2020 15:08
Antalya'da su birikintisinde kalan 50 bin balık kurtarıldı

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğünce, su birikintisinde kalan 50 bin balık kurtarıldı.

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğünce, su birikintisinde kalan 50 bin balık kurtarıldı.

Konyaaltı ilçesindeki Boğa Çayı'nda sular çekildi.

Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü ekipleri, çayın çevre yolu köprüsü bölümündeki su birikintisinde kalan balıklar için çalışma yürüttü.

Ekipler balıkları küçük ağlar ve elleriyle topladı.

Torbalardaki 50 bin balık ekiplerce suyun yoğun olduğu bölgeye bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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