Antalya'da, Sri Lanka'nın bağımsızlığının 74. yıldönümü etkinlikleri

ANTALYA (İHA) - - Sri Lanka Antalya Fahri Konsolosu Ali Kamburoğlu'nun ev sahipliğinde, Sri Lanka'nın bağımsızlığının 74'üncü yıldönümü etkinlikle kutlandı.

Sri Lanka Antalya Fahri Konsolosluğunca, Sri Lanka'nın bağımsızlığının 74'üncü yıldönümü etkinlikleri ile turizm ve ayurveda bilgilendirme toplantısı bir otelde düzenlendi. Etkinlikte ayrıca Sri Lanka'nın geleneksel ürünleri tanıtıldı, ülkenin geleneklerinden yağ lambası yakımı gerçekleştirildi.

Programda konuşan ülkesinin Antalya'daki fahri konsolosluğunun bir süre önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla açıldığını hatırlatan Büyükelçi Hassen, Sri Lanka'nın bağımsızlık yıl dönümünü kutlamak için bir kez daha turizm kenti Antalya'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Hassen, Sri Lanka ile Türkiye arasındaki 74 yıllık diplomatik ilişkilerde dönüm noktasına gelindiğini ifade etti.

"Amaç ekonomik ve kültürel ilişkileri daha da güçlendirmek"

Sri Lanka Antalya Fahri Konsolosu Ali Kamburoğlu, Sri Lanka'nın Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayacak olan Antalya Fahri Konsolosluğu'nun Alanya İlçesi'nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımlarıyla açtıklarını hatırlattı.

Antalya'da da bir ofislerinin olduğunu dile getiren Kamburoğlu, "Amacımız iki ülke arasındaki ekonomik kültürel ilişkileri daha da güçlendirmek istiyoruz. Bugün de burada Sri Lanka'nın bağımsızlığının 74'üncü yıldönümü etkinliğini düzenledik. Bu etkinlikte turizm ve ayurveda ile ilgili bilgiler sunduk. Sri Lanka'da 3 yıldır turizmimizde ciddi bir ilerleme var. Onunla ilgili geniş bir toplantı yapacağız. Sri Lanka'ya vize yok, internetten alınan bir vize ile girilebiliyor. THY'nin haftada 11 seferi var. Güzel ve ilgi çeken bir destinasyon. Bizde fahri konsolosluğunu aldıktan sonra insanlar daha fazla heyecanlanmaya başladı" diye konuştu.

"Ekonomik ürünleri"

Sri Lanka'nın ekonomik durumu hakkında da bilgiler veren Kamburoğlu, "Baharat, kauçuk, Seylan çayı, kokopit ticaretinde önde giden bir ülke, 22 milyon nüfusları var. Bu ürünleri Sri Lanka'dan alıyoruz. Bizde iş makineleri pazarlıyoruz, elma ihracatı yapıyoruz. Diğer ticaretimizde gelişmeye başladı. Güzel bir ülke, bizi bu göreve layık görenlere Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti(AGC) Başkanı İdris Taş ise Antalya'daki gazeteciler ile Sri Lanka'daki meslektaşları arasında iş birliği protokolü yapmak hedefinde olduklarını belirtti.

(İsa Akar - Ertuğrul Gün/İHA)