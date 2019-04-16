Antalya'da Sporcuları Taşıyan Midibüs Devrildi: 3 Ölü, 18 Yaralı (4)
YARALILARIN İSİMLERİİstanbul Çengelköy Masterler Futbol Takımı sporcularını taşıyan midibüsün devrildiği kazada, 18 kişinin yaralandığı açıklandı.
YARALILARIN İSİMLERİ
İstanbul Çengelköy Masterler Futbol Takımı sporcularını taşıyan midibüsün devrildiği kazada, 18 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralıların isimleri şöyle:
"Göktuğ Aldıkaçtı (sürücü), Yaşar Durmuş, Yücel Kaya, Ertuğrul Şimşek, Emir Şimşek, Metin Karabeyin, Salih Kerem Kaya, Muharrem Bilir, Müjdat Erendağ, Nadim Saydam, Mustafa Odabaşı, İlhan Bayar, Ziyattin Karaman, Özgün Karaman, Ercan Yılmaz, Zafer Uğurlu, Muhterem İzgi ve Adem Yılmaz."
Kaynak: DHA